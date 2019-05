Scherpe veiligheidsmaatregelen rond Al-Fourqaanmoskee Eindhoven

ASML trekt aan langste eind na grootscha­li­ge datadief­stal

14:25 VELDHOVEN - ASML heeft niet recht op 223 miljoen dollar schadevergoeding, maar op 845 miljoen. Dit in verband met de eerder bekend geworden datadiefstal van concurrent Xtal in 2015. De rechtbank in het Californische Santa Clara heeft vrijdag in het definitieve vonnis de door de jury in november vastgestelde schadevergoeding verhoogd.