Scherper kijken naar stijgend aantal arbeidsongevallen: 'Werk eindigt niet bij prikklok'

EINDHOVEN - Een vrachtwagenchauffeur die verongelukt moeten we ook beschouwen als een arbeidsongeval. Of zelfs iemand die na een werkdag omkomt onderweg naar huis. Dat zegt de Stichting Arbeidsongevallen.

Verkeersongelukken van een vrachtwagenchauffeur of een werknemer die op weg is naar huis moeten ook als bedrijfsongeval worden bekeken. Dat zegt de Stichting Bedrijfsongevallen die het aantal dodelijke ongelukken tijdens werktijd steeds verder ziet toenemen. Om te zorgen dat mensen na een dag werk weer veilig terugkeren moet er volgens de stichting breder worden gekeken naar arbeidsongevallen.

Prikklok

„Je werkdag eindigt namelijk niet bij de prikklok”, zegt Patrick van der Sande van de stichting. „Die eindigt thuis. Je wordt door je familie uitgeleend om naar je werk te gaan. Maar wel met het idee dat je ’s avonds veilig terugkeert. Zodra dat misgaat moet elke betrokkene zich de vraag stellen: Waarom is dit gebeurd? En kan het veiliger? Ook als het in het verkeer gebeurt. Alleen dan kunnen we een soortgelijk ongeluk in de toekomst voorkomen.”

Als voorbeeld wijst hij naar de vijf Roemeense arbeidsmigranten die maandag in een bestelbusje verongelukten tussen Helmond en Deurne. In de ogen van Van der Sande is dat ook een arbeidsongeval. „Misschien had die chauffeur de hele dag hard gewerkt in de vleesfabriek. Ik wil niet zeggen dat vermoeidheid de reden is van het ongeluk. Maar de oorzaak moet wel worden onderzocht. Dan kun je zoiets in de toekomst voorkomen, bijvoorbeeld door zo’n chauffeur te verplichten eerst een half uur te rusten.”

Xycarb

Van der Sande weet waarover hij praat. De Bestenaar verloor zelf zijn zwager Toon van der Loo bij een ongeluk op het Helmondse bedrijf Xycarb. Sindsdien maakt hij zich hard om de veiligheid tijdens werktijd te verbeteren. Volgens de Inspectie SZW, die alleen kijkt naar ongelukken óp het werk, vinden er jaarlijks ongeveer 50 dodelijke arbeidsongevallen plaats in Nederland. Dat aantal nam in 2016 fors toe tot 70. De cijfers van afgelopen jaar zijn nog niet bekend, maar liggen waarschijnlijk opnieuw zo hoog.