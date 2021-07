Scherven rapen voor VDL en Neways: kan de liefde weer opbloeien na mislukte overnamepoging?

Statiegeld op plastic flesjes moet zwerfafval terugdrin­gen: is de verande­ring al zichtbaar?

5 juli EINDHOVEN/HELMOND - In de strijd tegen zwerfafval wordt sinds 1 juli 15 cent statiegeld geheven op kleine plastic flessen. Is er een paar dagen later in parken en aan plassen al iets te merken van een omslag?