‘Schieten ze me dood als ik ga slapen?’ Op de vlucht van Oekraïne naar Helmond blijven vooral verhalen van kinderen bij

Gevluchte Oekraïense gezinnen niet op straat; Trudo stelt per direct Gezellen­huis in Woensel beschik­baar

EINDHOVEN - Twintig vluchtelingen uit Oekraïne die donderdag in Eindhoven aankwamen, konden meteen terecht in Woensel-West. Woningcorporatie Trudo stelde per direct het Gezellenhuis beschikbaar voor de noodopvang van gezinnen.

3 maart