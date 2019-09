Schietpartij aan Venuslaan in Eindhoven: ‘Opeens kwamen die mannen heel rustig teruglopen’

De schietpartij deed zich voor op de parkeerplaats tussen de eerste twee flats aan de Venuslaan. Hoe en wie er precies heeft geschoten, is niet duidelijk. Maar voor bewoners staat vast dat er in ieder geval twee partijen bij waren betrokken: mannen op een scooter of motor en een duo in een auto. Stuk voor stuk zijn ze in het zwart gekleed.

Lees ook Melding van schietpartij op Venuslaan in Eindhoven Lees meer

Veel geschreeuw

Om tien over twaalf in de nacht worden de bewoners in de straat opgeschrikt door de schoten. Verschillende getuigen hebben het over zes of zeven schoten. „Hoe het klonk? Gewoon ‘pang, pang, pang, pang, pang, pang’. En toen heel veel geschreeuw”, vertelt een bewoonster van een van de rijtjeshuizen die uitkijken op de parkeerplaats.

Twee mannen sprinten er op dat moment vandoor in de richting van de eerste de beste zijstraat, de Jupiterstraat. Daarna scheurt er een scooter of motor van de parkeerplaats. “Dat waren waren twee jongemannen. De ene sprong achterop waarna ze er slingerend vandoor gingen richting het einde van de Venuslaan”, vertelt een tweede getuige. “Ik zag ook nog een derde jongen, maar die kon niet meer achterop. Die is uiteindelijk een andere kant opgerend.”

Rustig teruglopen

Dat lijkt ook het sein voor de eerder gevluchte mannen om weer terug te lopen naar de parkeerplaats. Ze lijken niet heel haast te hebben, zeggen omwonenden: “Eentje was een kleine dikkerd, de ander was lang. Ze liepen heel rustig vanuit de zijstraat terug naar de parkeerplaats. Ik ben toen maar weer mijn huis in gevlucht.”

De buurvrouw ziet nog wel hoe de mannen instappen in een auto. Die stond sinds de schietpartij met brandende voorlampen nog op de parkeerplaats. Over de kleur en het type auto zijn de meningen verdeeld. Een getuige is overtuigd dat het om een Volkswagen Golf gaat. De politie twittert deze ochtend dat er mogelijk een Volkswagen Golf of Polo bij het incident was betrokken.

Iets oprapen

Vlak voordat de auto wegreed, gebeurt er volgens de getuigen nog iets opvallends. “Ik zag een van die mannen uitstappen en iets van de stoep rapen.” Een kogelhuls, vermoeden meerdere mensen. Het is geen onlogische gedachte. De politie zou rond die plek meerdere kogelhulzen hebben gevonden na de schietpartij. “Ze hebben hier nog tot diep in de nacht onderzoek gedaan”, vertelt een getuige.