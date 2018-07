Schietpartij bij Berenkuil in Eindhoven lijkt mislukte liquidatie: 'Wapen haperde'

Dat vertelt zijn vader. De bewoner ging na de schietpartij mee met de politie om op het bureau een verklaring af te leggen. Vlak voordat hij in de politiewagen stapte, liep hij op blote voeten rond bij zijn huis. Op zijn beide knieën zat bloed, waarschijnlijk na een val. „Ze probeerden me dood te schieten”, vertelt hij terwijl hij onder het politielint doorglipt.

Kogel

Volgens zijn vader, die hem van tevoren sprak, waren de daders met z'n tweeën op een scooter of motor. Een van de twee bleef wachten, terwijl de ander via de poort de achtertuin inliep. „Maar uiteindelijk is er nooit geschoten”, vertelt de vader. „Het wapen haperde, de dader moest in ieder geval herladen. De kogel lag in zijn geheel bij de poort. Dus volgens mij is er uiteindelijk nooit gevuurd. Ik heb ook geen schoten gehoord.”

Voor de bewoner is het het zoveelste incident in korte tijd. Een kleine maand terug, in de nacht van 15 op 16 juni, ging zijn auto in vlammen op. Verder probeerde iemand met een ladder naar boven te klimmen op de eerste verdieping, vertelt de vader: „Afgelopen weekend heeft mijn zoon camera's opgehangen. Het is te hopen dat daar de twee schutters op zijn te zien.”

Jeugddetentie

Het toeval wil verder dat de zoon (21) van de bewoner vandaag, precies op het tijdstip van de schietpartij, voor de rechter moest verschijnen. De jongen stak eind december op het station in Eindhoven iemand met een mes in diens borst en kreeg daarvoor vandaag 15 maanden jeugddetentie opgelegd.

De vader vermoedt dat de steekpartij waar zijn kleinzoon bij betrokken was, misschien de reden was voor deze schietpartij en de eerdere incidenten. De politie gaat verder niet op de achtergronden.

Zwarte scooter

Na de schietpartij ging de twee daders op een motor ervandoor in de richting van de Celebeslaan. Inmiddels zijn er een paar details over de daders naar buiten gekomen. Zo was de scooter zwart met rode details en droegen de daders zwarte kleding en helmen. De politie adviseert de personen niet te benaderen.

Volledig scherm © Bert Jansen