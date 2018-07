Schietpartij in Insulindelaan Eindhoven, daders op motor ervandoor

Zomerserie Hoe woont u daar: Blixem­bosch Buiten voelt niet aan als nieuwbouw

10:26 EINDHOVEN - Jarenlang was Blixembosch dé nieuwe wijk van Eindhoven. In de jaren tachtig verrezen de eerste huizen op de voormalige akkergronden in Blixembosch-West, later volgde onder andere het Sprookjesbosch. Met Blixembosch Buiten breidt de wijk nu uit tot aan de Kennedylaan.