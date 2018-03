Schietpartij op woonwagencentrum in Eindhoven

Video CDA'ers komen bij elkaar in Acht

0:18 EINDHOVEN - In woonzorgcentrum Antonius in kerkdorp Acht in Eindhoven-Noord is het zaterdagmiddag 10 maart een drukte van belang. De bewoners van het huis en veel Achtenaren zijn gekomen om te luisteren naar Hugo de Jonge, vice-premier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.