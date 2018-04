Schietpartij op woonwagenkamp aan de Welschapsedijk in Eindhoven

Video+foto's Opeens wil iedereen naar de gesloten sauna in Prinsejagt: 'Ons filmpje is een wake-up call voor de eigenaar'

22 april EINDHOVEN - Drie jaar na het faillissement staat de sauna in Thermen Prinsejagt ineens weer volop in de belangstelling. Nadat op YouTube een filmpje verscheen waarin te zien is hoe het er nu bij ligt, ontving de politie meerdere meldingen over mensen die dit met hun eigen ogen wilden zien. Inmiddels is het pand afgesloten door eigenaar Jump XL, die er een trampolinepark van gaat maken.