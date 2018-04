Schietpartijen door 'gruwelijke videogames', zegt Van den Heuvel: 'Zo wordt dit geweld normaal'

EINDHOVEN – Gewelddadige videogames spelen een belangrijke rol in de toename van het vuurwapengeweld in Nederland. Dat zegt misdaadverslaggever en televisiepersoonlijkheid John van den Heuvel in een uitgebreid interview met de Volkskrant. De Eindhovense journalist vertelt een 'enorme bloedschurft' te hebben aan die 'gruwelijke schietspelletjes'.

,,Het gemak waarmee nu naar zware wapens wordt gegrepen, dat is iets wat je vroeger echt niet zag”, concludeert de Eindhovenaar. ,,Het is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar ik ben ervan overtuigd dat die PlayStation-games daar een rol in spelen. Die gasten zitten de hele dag de gruwelijkste schietspelletjes te spelen.”

Vergismoorden

Volgens Van den Heuvel denken gamers dat vuurwapens in werkelijkheid net zo makkelijk te gebruiken zijn als in hun virtuele werelden. ,,Dat je gewoon met een AK-47 in het rond kunt gaan sproeien. Maar omdat ze nauwelijks met die wapens weten om te gaan, raken ze omstanders, plegen ze vergismoorden”, zegt Van den Heuvel. Hij spreekt van een trieste ontwikkeling.

Hoewel de misdaadverslaggever het geweld in videogames bekritiseert, ziet hij dat die spelletjes ook door zijn eigen kinderen gespeeld worden. ,,Ik loop wel eens een kamer in en dan zie ik ze bezig en denk ik: o, o, o. Zo wordt dit soort geweld normaal. Maar ze zijn meerderjarig en ik kan ze niet 24 uur per dag in de gaten houden.”

Deskundige

Volgens Tony van Rooij, gamedeskundige bij Trimbos, is er echter geen overtuigend bewijs dat gamers zich op de lange termijn agressiever gaan gedragen. ,,Wel is het zo dat sommige games heel competitief en 'activerend' zijn. Kinderen kunnen, als ze verliezen, best geïrriteerd of gefrustreerd raken. Maar dat is hetzelfde proces als bij een verloren voetbalwedstrijd.''