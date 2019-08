Schiettent Park Hilaria dicht; politie neemt wapens in beslag

BOVAK steunt De Poorter in zijn kritiek. De exploitant vertelt dat hij vier jaar geleden, toen hij de attractie ging draaien, nog uitgebreid in overleg is geweest met de politie. ,,Dat was in Rotterdam. Samen hebben we toen gekeken naar hoe we het goed konden regelen. De pistolen zijn bijvoorbeeld aan een staalkabel vastgemaakt, met de juiste lengte, waardoor je niet kunt draaien. Dat soort dingen. Ik heb meer dan eens agenten in mijn tent gehad die eens wilde schieten.”



De politie benadrukt dat ze de exploitant niet gedwongen heeft om de attractie te sluiten. ,,Maar er mag geen gebruik meer worden gemaakt van soortgelijke wapens”, zegt een woordvoerder. ,,We hebben vier wapens in beslag genomen op verdenking van overtreding van de wet Wapens en Munitie.”