Schikking tussen gemeente Eindhoven en voetbalclub LEW

EINDHOVEN - De ruzie tussen het Eindhovense gemeentebestuur en sportvereniging LEW is gesust. Door tussenkomst van de rechter is er nu een schikking getroffen tussen beide partijen.

Sportpark 't Schoot in Eindhoven komt dit voorjaar weer in handen van het gemeentebestuur. Dat heeft daarover een schikking getroffen met de voormalige voetbalclub LEW uit het Drents Dorp, die een deel van het park aan de Elburglaan in erfpacht heeft.

De Eindhovense wethouder Jakob Wedemeijer (SP) van sportzaken heeft dat woensdag bekendgemaakt. Het gemeentebestuur betaalt de club 30.000 euro, omdat LEW (Ligato West Eindhoven) een streep zet onder de erfpachtconstructie.

Met dat bedrag kan de sportclub de verplichtingen aan enkele schuldeisers voldoen. Daar staat tegenover dat het college van B en W het bedrag van 74.000 euro dat LEW nog aan gemeente verschuldigd was kwijtscheldt. Voorwaarde is wel dat de club de kantine 'vrij van verplichtingen' oplevert. Gebeurt dat niet of niet op tijd, dan vervalt de vergoeding die Eindhoven aan de club zou betalen.

Kantonrechter

De schikking is het gevolg van een rechtszaak die eind dit jaar tussen club en gemeente gediend heeft voor de kantonrechter. In de aanloop naar de zitting vlogen beide partijen elkaar publiekelijk in de haren. LEW-voorzitter Erol Topsan sprake van een claim van enkele tonnen aan het adres van de gemeente.

Wethouder Wedemeijer op zijn beurt stelde dat LEW volgens de inschrijving in de Kamer van Koophandel 'een lege vereniging' was geworden, met nog slechts een lid: Topsan. Die bestreed dat vervolgens weer.

Blij

Wedemeijer is blij dat de kwestie door tussenkomst van de rechter met een schikking is opgelost en afgehandeld, zegt hij desgevraagd. ,,Nu kunnen we weer vooruit met dit sportpark", laat hij weten. ,,We hebben er ook al plannen voor. De bedoeling is dat het urban sportspark dat naast het LEW-terrein ligt in de toekomst wordt uitgebreid. Die kans hebben we nu, en die moeten we pakken."