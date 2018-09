Schizofrene man (41) stak klant Eindhovense Jumbo zomaar in hals: tbs met dwangverpleging

Slachtof­fer steekpar­tij Albert Heijn XL Eindhoven is doodsbang dat collega terugkomt

15:05 EINDHOVEN - Bij de Eindhovense AH XL stak een collega met wie ze ruzie had een mes in haar been. Ruim een week later zit de angst er bij de Veldhovense Kridsana Rodnit nog goed in.