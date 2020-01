Schoenontwerpster uit Eindhoven komt met torenhoge pump voor mannen

De schoenontwerpster ontvangt steeds vaker bestellingen van dragqueens uit Amerika. Ook veel bekende mannen kloppen bij haar aan. Voorheen moest ze hen vrouwenmodellen opsturen. En ja, dat onder een zwaarder gewicht een fragiele stilettohak eerder afbreekt, is dan te verwachten. Dag wilde dat voorkomen en maakte van vijf bestaande modellen ook een mannelijke versie. "Als vrouwen in mannenkleding kunnen lopen, mogen mannen toch ook hakken aan? Het is een soort fuck you naar de standaard.”



Vanaf deze maand worden de herenmodellen - met torenhoge hakken - verkocht bij Alzúarr, het schoenmerk van de ontwerpster. Van standaarden heeft ze nooit gehouden. Op school was ze anders dan anderen. Ze droeg altijd korte jurkjes of rokjes, gecombineerd met een paar hoge hakken. Mensen vonden dat raar en maakten opmerkingen. "In het begin trok ik me veel aan van dat commentaar. Ik ging me zelfs 'normaal' kleden. Maar toen besloot ik te zijn wie ik ben. En sinds ik dat doe, heb ik zoveel bereikt", aldus Zeynep Dag.