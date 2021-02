Scholen blij met openstelling: ‘Fijn voor onze leerlingen’

Pools slachtof­fer van gewapende strafexpe­di­tie in Eersel alsnog opgespoord

23 februari DEN BOSCH - Na veel speurwerk heeft de politie in Polen de man gevonden die vorig jaar in Eersel, met een ander Pools stel, in elkaar zou zijn geslagen na een ruzie. Komende week wordt hij per video daarover ondervraagd. Zijn aanvallers staan in april terecht voor een drievoudige poging tot moord.