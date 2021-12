Scholen dit jaar niet overrompeld: kerstvieringen gaan gewoon door

Rob Scheepers zit niet bij de pakken neer en begint eigen ‘comedyclub’ in Parkthea­ter Eindhoven

EINDHOVEN/STERKSEL - Rob Scheepers gaat zijn nieuwjaarsconference ‘Scheepers prikt door’ in aangepaste vorm spelen in het Parktheater in Eindhoven. Tussen 27 december en 9 januari zijn er 20 matineevoorstelingen.

15 december