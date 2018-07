Scholen in Zuidoost-Brabant hebben genoeg leraren voor nieuw schooljaar

Parkthea­ter Eindhoven even een sporthal voor WK zitvolley­bal

10:37 EINDHOVEN - Eindhoven is wel vaker de plaats voor internationale sporttoernooien, maar het huisvesten van wereldkampioenschappen is bijzonder. Helemaal als ze in het Parktheater plaatsvinden. Vandaag en morgen zijn twee zalen gereserveerd voor het WK zitvolleybal.