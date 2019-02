Scholen regio verdeeld over klimaatspijbelen

Inspraak­avond gemeente­raad Eindhoven over Van de Ven- en Vogelzang­ter­rein

4 februari EINDHOVEN - De nieuwbouw op twee terreinen aan de Willemstraat in Eindhoven is dinsdagavond om 20.30 uur onderwerp van een inspraakavond. De bijeenkomst in De Ambassadeur aan het Lodewijk Napoleonplein is georganiseerd door de gemeenteraad, op initiatief van D66.