Scholen regio Zuidoost-Brabant: ‘Schooladvies niet op basis van eindtoets’

Justitie over Syriër uit Bergeijk: ‘Broodjes­zaak in Eindhoven met terreur­geld gekocht’

6:01 EINDHOVEN - De Syriër (42) die in Eindhoven een broodjeszaak had, zou in zijn thuisland emir zijn geweest bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. Onder zijn leiding vonden er executies plaats, vermoedt justitie.