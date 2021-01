Scholen weten zich geen raad met open dagen: ‘Een echt bezoekje zit er nu niet in’

Claire Arts is rector van het Eckartcollege in Eindhoven en het Nuenens College. Het Eckart gaat voor een volledig virtuele open dag op 23 januari. ,,Oorspronkelijk was het de bedoeling dat leerlingen van groep acht in kleine groepjes in tijdslots de school zouden kunnen bezoeken, maar gezien de huidige situatie is daarvan afgezien", zegt zij.