Scholieren pakken gemeente Eindhoven en VDL aan: ‘Help arme mensen verduurzamen in plaats van mooie praatjes’

Ze is kwaad, heel kwaad. Alle passanten op weg naar winkels via het 18 Septemberplein kunnen dat horen. ,,Hier in het zuiden is de situatie extra schrijnend”, roept Stella, gekleed in spijkerjack met vlammen boven blokletters die het woord ‘aarde’ vormen. De leerling van de Internationale School aan de Oirschotsedijk verwijst naar de overstromingen van vorig jaar in Limburg.