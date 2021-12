‘Schone’ elektrische Eindhovense stadsbus allerminst uitstootvrij, verwarming draait op diesel

Huisartsen zetten zich schrap voor omikronva­ri­ant; ‘Check op zuurstof­fles­sen, morfine en slaapmid­del’

EINDHOVEN - Huisartsen in Brabant maken zich op voor een nieuwe coronagolf nu de omikronvariant aan alle kanten oprukt. Het regionale crisisteam roept huisartsen op om op zoek te gaan naar zuurstof, morfine en slaapmiddelen. De spullen zijn nodig om mensen in ademnood straks thuis door corona te helpen. Of om ze in hun eigen omgeving waardig te kunnen laten sterven.

15 december