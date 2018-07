Schonere mijnbouw dankzij FD 4x4 Centre uit Bergeijk

Ondergrondse mijnbouw is tegenwoordig een moderne industrie die niets heeft met zwarte gezichten en nauwe gangetjes. Zink, goud en koper worden gedolven in ruime gangen met grote graafmachines die op afstand worden bediend. De omstandigheden zijn dus aanzienlijk verbeterd, maar door de continue ondergrondse inzet van terreinwagens die op diesel rijden is er wel sprake van sterk vervuilde lucht die wordt gezuiverd met peperdure ventilatiesystemen.

Ventilatiekosten

De mijnbouwsector is dan ook gelukkig met FD 4x4 Centre uit Bergeijk. Het bedrijf bouwt de Toyota Land Cruisers, die vanwege hun degelijkheid favoriet zijn bij de mijnbouwindustrie, om naar een schone, elektrische versie, de Tembo 4x4 e-LV.

„Dat verbetert niet alleen de werkomstandigheden onder de grond, want er is veel minder uitstoot en geluidsoverlast, maar levert ook een enorme kostenbesparing op", zegt Frank Daams, eigenaar van FD 4x4 Centre. „De ventilatiekosten zijn op dit moment veertig procent van de overhead. Met onze elektrische voertuigen brengen we die kosten aanzienlijk terug."

Crowdfundingcampagne

De eerste vier omgebouwde voertuigen zijn afgeleverd, maar het aantal aanvragen is zo groot dat het bedrijf wil uitbreiden. Daarvoor is deze week een crowdfundingcampagne gestart. Die loopt zo goed dat de benodigde 285.000 euro al bijna binnen zijn. „Op aanraden van onze bedrijfsadviseur Rick van Hout van HKB Advies hebben we in 2017 al de serieproductie met hulp van een crowdfundingcampagne gerealiseerd", legt Daams uit. „Dat ging zo goed, dat we dat nu weer doen. Met het geld gaan we de productiesnelheid omhoog brengen, de werkplaats uitbreiden en een testvoertuig bouwen dat we gebruiken als ontwikkelplatform en voor promotie."

Landbouwmachines

Het bedrijf van Daams werd in 1969 gestart door zijn vader Gerard. Het begon met landbouwmachines en tractoren. Zoons Toine en Frank brachten in de jaren negentig de 4x4 voertuigen binnen. Voor particulieren, maar steeds vaker ook voor bedrijven die om speciale aanpassingen aan de voertuigen vroegen. Met FD 4x4 Centre ligt nu de nadruk op eigen productie en bijzondere projecten voor internationale klanten in binnen- en buitenland.

Terreinwagens