School Strijp Dorp in Eindhoven leert met Green Screen in het klein

Eindho­venaar van bed gelicht op verdenking van witwassen en vervoer van grondstof­fen voor drugs

17:08 EINDHOVEN - Een 42-jarige man uit Eindhoven is maandagochtend thuis van zijn bed gelicht en aangehouden, omdat hij wordt verdacht van witwassen. Het huis is doorzocht op geld, wapens, verdovende middelen en administratie. Dat is in beslag genomen.