'Schoonmaken? Dat doen wij niet’; Eindhovense vrijwilligersorganisaties weten van niets

,,Elk moment staan er vrijwilligers klaar om dit soort taken over te nemen. Dat is net zo zeker als we weten dat C&A kleding verkoopt." Dat zei advocaat Joris Rijken op 18 juni namens de gemeente Eindhoven in de rechtbank in Den Bosch. Het ging toen onder meer over de vraag of de gemeente incidentele schoonmaaktaken uit haar aanbod voor huishoudelijke hulp mag schrappen. De gemeente stelt dat ouderen en zieken die taken - klusjes die maar eens in de zoveel tijd hoeven te gebeuren, zoals het schoonmaken van keukenkastjes - binnen hun eigen netwerk kunnen oplossen. Als dat niet lukt, regelt WIJeindhoven een vrijwilliger. Maar volgens bezwaarmakers zijn die er helemaal niet.