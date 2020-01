Schoonzus, buurvrouw en allebei moeder tijdens de jaarwisseling

Café Sands in Eindhoven per direct vier weken dicht wegens geweld van uitbater

3 januari EINDHOVEN - Café Sands aan het Stratumseind in Eindhoven is per direct voor vier weken gesloten. De reden voor de sluiting is volgens een persbericht van de gemeente Eindhoven politie-informatie over de uitbater van Café Sands die in augustus 2019 geweld gebruikte tegen een bezoeker van zijn café en tegen een omstander.