'Schop oude energiesystemen als kolencentrales en gasaansluitingen nu eens buiten'

EINDHOVEN - Hoe kunnen we een overvloed aan duurzame elektriciteit straks nuttig gebruiken? De energievoorziening van de toekomst wordt onderzocht op de Technische Universiteit in Eindhoven.

Woningisolatie, zonnepanelen en warmtepompen, het zijn nog maar de eerste aanzetten tot verandering in onze energievoorziening. De grote klap moet nog komen. Straks is er zoveel duurzaam opgewekte stroom dat we er te veel van hebben; het elektriciteitsnetwerk kan dat niet aan.

De Technische Universiteit Eindhoven werkt aan oplossingen voor de lange termijn, waarbij die overvloed aan elektrische stroom direct omgezet wordt in warmte of gebruikt wordt om van CO2 nieuwe brandstoffen of grondstoffen te maken. Dat kan de remedie worden voor luchtverontreiniging. Dit vertelt Laetitia Ouillet, directeur Strategic Area Energy van de TU/e, zeg maar de spreekbuis voor alle energieonderzoek op de campus.

Politiek

Van het huidige energiebeleid wordt Ouillet niet blij, zegt de van origine Franse econoom. ,,De overheid is vaak heel erg bezig met het nu, heeft geen oog voor de volgende stap. Politici zijn te bang om stemmen kwijt te raken. We zouden ook wat minder moeten overleggen en polderen. Schop oude technieken als kolencentrales en gasaansluitingen eens snel buiten. Wie vasthoudt aan het oude, gaat niet naar morgen. We moeten ons beseffen dat dit niet meer kan. Het ecosysteem, de flora en fauna, onze gezondheid, het heeft er allemaal onder te lijden. Die ongemakkelijke waarheid moet je accepteren", aldus de Utrechtse.

Met de doelstellingen van het milieubeleid op korte termijn zit het wel goed, denkt Ouillet. ,,De techniek is er. We gaan woningen steeds meer isoleren. Er zijn in 2017 146.000 warmtepompen geplaatst. Het aantal zonnepanelen groeit stevig en ze worden mooier. Alleen zullen we voor de komende vijf jaar wel een groot aantal juristen in moeten huren. Om bijvoorbeeld de barrières in de bouwregelgeving weg te nemen. Zo bouwen we nog steeds huizen met gasaansluiting. Tegenover mijn eigen huis bijvoorbeeld, huizen van acht ton, mét gas! Die mensen zadel je op met een forse hypotheek maar ook met hoge energiekosten op termijn."



Vliegen

De verandering begint bij jezelf, benadrukt ze. ,,We hebben een rijke infrastructuur voor openbaar vervoer en toch wisselen we elke vier jaar onze auto in. En dan nog onze verslaving aan vliegreizen. Daar moeten we echt vanaf. We moeten nu iets doen, elke stap is meegenomen. Maar op termijn moet er nog veel meer gebeuren."

En daar komt de TU/e in beeld. ,,We zijn op weg van vermeende energieschaarste - de olie raakt op, elektriciteit opwekken met gas en kolen is vervuilend - naar overvloed aan duurzame elektriciteit. Het opwekken van energie wordt weersgebonden: als de zon schijnt, hop slaan de zonnepanelen aan. Dan kan het systeem eruit klappen. Dan moeten we straks alle lampen laten branden omdat we anders niet weten waar we met de stroom heen moeten. Dus is het nu tijd voor de volgende stap in de energietransitie. Nu komt het erop aan die stroom nuttig aan te wenden, als grondstof."

Team Fast

De TU/e onderzoekt op dit gebied verschillende lijnen. Stroom kan gebruikt worden om CO2 uit de lucht te zuiveren, of om te zetten in plastics, medicijnen of brandstoffen als methanol, ethanol of mierenzuur bijvoorbeeld. ,,CO2 is eigenlijk een fijn stofje. Als je het omzet kun je de nieuwe stof gewoon vloeibaar opslaan voor als het nacht is, of winter. We zijn daar als Team Fast mee bezig om er een bus op te laten rijden. Je kunt zo'n installatie ook op zolder zetten voor de verwarming."

,,Maar", vervolgt Ouillet. ,,de belangrijkste ontwikkelingen zijn het omzetten van elektriciteit in warmte via warmtepompen en de opslag van warmte. Zodat je bijvoorbeeld als bedrijf of als TU/e de warmte die je over hebt, kunt leveren aan een wijk in de buurt. Bij een raffinaderij in Rotterdam bijvoorbeeld hebben ze genoeg warmte over om de hele provincie te voorzien. Op het onderwerp warmte zetten we nu extra in door een zogenaamde innovatiebooster; dan kunnen we bijvoorbeeld ook onderzoek doen om producten van warmtebedrijven beter te maken."

Longen van de Stad