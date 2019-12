Schot gelost tijdens worsteling in woning Eindhoven: man (19) met vuurwapen aangehouden

Lars Unnerstall heeft ondanks de uitschake­ling van PSV nog wel Europese honger

15:00 Keeper Lars Unnerstall (29) moest de afgelopen jaren heel lang wachten voor hij weer in internationaal verband kon keepen. Tegen Sporting Portugal stond hij voor het eerst in zeven seizoenen weer eens onder de lat in een Europees clubduel en zal donderdagavond tegen Rosenborg opnieuw het doel verdedigen. De goalie van PSV heeft genoeg motivatie voor de wedstrijd in het Philips Stadion.