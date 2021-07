Schoten gelost op muurtje in Eindhoven: buren hoorden ‘tak, tak, tak’ maar niemand belde de politie

Dilay Willem­stein uit Eindhoven is Miss World Nederland

6:39 EINDHOVEN - De Eindhovense Dilay Willemstein is in de nacht van woensdag op donderdag gekroond tot Miss World Nederland. Ze werd uit negen kandidaten verkozen om Nederland te vertegenwoordigen bij de Miss World-verkiezingen op 16 december in Puerto Rico. De tweede plek was voor Lizzy Dobbe uit Den Helder, het brons ging naar Laura Bas uit Amsterdam.