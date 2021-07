Schoten gelost op muurtje in Eindhoven, ontdekt politie na anonieme melding

De rookworst laten staan in strijd tegen kilo's? ‘Het zijn bonusmo­ment­jes waarmee je toch op gewicht kunt blijven’

30 juni EINDHOVEN - Maagzuur na een vettige rookworst blussen met een romige tompouce. Kan allemaal in de Hema. Aan Hema-uitbater René Witte is zo’n vette hap evenwel niet meer besteed. Die neemt liever een bordje pasta met snoeptomaatjes tot besluit. Hij veranderde zijn levensstijl en schreef er een boek over.