Schrappen vrij zwemmen in Eindhovense binnenbaden stelt teleur: ‘Het aanbod wordt nu wel erg mager’

Het golfslagbad in de Tongelreep is al vijf jaar dicht en vanwege een chronisch personeelstekort, is recreatief zwemmen in het Ottenbad tot in ieder geval eind dit jaar ook niet meer mogelijk. Baantjes zwemmen kan nog wel maar wie zijn kinderen een paar uur in het water wil laten ravotten, moet buiten de stad op zoek naar een zwembad.