Schreurs wordt niet door iedereen begrepen

Weinig Eindhovense politici die de tongen zo los maken als D66-coryfee Mary-Ann Schreurs. Kleurrijk als ze is weet ze zowel mensen voor zich in te nemen als anderen juist tegen zich in het harnas te jagen. Vandaag neemt ze afscheid als wethouder, tegen haar zin in. Want na drie periodes - van 2002 tot 2006 en van 2010 tot 2018 - had ze er graag nog eens vier jaar aan vastgeplakt.

Dat is haar echter niet gegund. VVD en GroenLinks wilden niet met D66 in zee. En daarmee verdwijnt Schreurs in de oppositiebanken. Een ontwikkeling waar de tegenstanders van haar aanpak van het milieuprobleem op de Vestdijk, van haar risicovolle plannen voor de bouw van een enzymenfabriek met afvalverwerker Cure en diegenen die cultureel ondernemers Geert en Marleentje een warm hart toedragen niet ongelukkig mee zullen zijn.

Volgens de laatste berichten gaat Schreurs - die niet met deze krant wil praten - door als gemeenteraadslid voor haar partij omdat er meer dan 5500 Eindhovenaren zijn die op haar gestemd hebben. En dat mandaat van de kiezer wil ze niet beschamen. Al heeft ze wel op het punt gestaan zich af te splitsen van D66. De relatie met haar partij heeft de nodige deuken opgelopen, de afgelopen maanden.

D66-voorzitter Letty Demmers vroeg haar immers om na de verkiezingen van maart dit jaar niet door te gaan als wethouder. Het was tijd voor vernieuwing en verjonging, vond het lokale D66-bestuur. En dat idee vond weerklank bij het landelijk bestuur. Maar ze weigerde.

En dan was daar het nieuws dat een D66-commissie die de wethouderskandidaten in Zuidoost-Brabant gewogen had tot de slotsom was gekomen dat Schreurs niet meer geschikt was. Het maakte haar furieus, zeker nadat bezwaren daartegen bij de landelijke klachtencommissie waren afgewezen.

Boos was ze ook op haar eigen D66-fractie. Nadat VVD en GroenLinks voor een coalitie met PvdA en CDA hadden gekozen, legde D66 zich binnen vijf minuten neer bij een rol in de oppositie, onder het motto 'uithuilen en opnieuw beginnen'. Dat was haar veel en veel te snel gegaan.

Ondanks alle kritiek vindt haar partij ook dat de stad Schreurs veel dank verschuldigd is. ,,Ze heeft als wethouder een stevig stempel op Eindhoven gezet", zegt afdelingsvoorzitter Mark van Glabbeek mede namens de andere bestuursleden. ,,De renovatie van de Ventoseflat, de vorming van de stichting Cultuur, de komst van het Natlab op Strijp-S; het is allemaal aan haar te danken."

Bovendien was ze de drijvende kracht achter het innovatiebeleid en heeft ze Eindhoven als designstad op de kaart weten te zetten, stelt Van Glabbeek. De kersverse VVD-wethouder Marcel Oosterveer is dat volledig met hem eens. ,,Ze liep duidelijk voorop, ze is een echte visionair. Ze heeft veel voor elkaar gekregen. En kijk ook eens wat ze allemaal doet voor het internationale lichtstedennetwerk LUCI."

Tegelijk doemt daar ook een valkuil op, signaleert Oosterveer. ,,Een generaal kan ook te ver voor de troepen uitlopen. Mijns inziens had ze de die neiging wel eens. Als je zo vooruitstrevend bent als zij is, dan is het ook belangrijk de mensen in de stad aan je te binden. Dat vergat ze wel eens."

Rik Thijs, fractievoorzitter van GroenLinks, deelt die visie. ,,Dat is ook terug te zien in haar milieubeleid. Haar focus lag vooral op design en innovatie, veel minder op milieu. En dat was geen onwil, want de ideeën heeft ze wel. Alleen had ze niet altijd de tijd en ruimte om die uit te werken."

Directeur Tanja Mlaker van de stichting Cultuur kan lezen en schrijven met Schreurs en is een en al lof. ,,Ze heeft kennis van zaken, strategisch inzicht, ambitie, visie en daadkracht en een enorme drive. Dat vond ik leerzaam en inspirerend. En als ze abstract was, zette ik dat wel om in actie."

Toch stuitte Schreurs ook op onbegrip. Dat is het lot dat vaker weggelegd is voor een visionair, zegt Effenaar-directeurs Jos Feijen. ,,Haar manier van denken is van grote waarde voor deze stad. Ze heeft Eindhoven vooruit geholpen door haar visionaire aanpak. Met name op het gebied van de digitalisering van de samenleving en de vraag hoe de maatschappij daar mee om moet gaan, is ze veel mensen ver vooruit."