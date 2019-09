Schrijfster en illustratrice Judith Koppens uit Eindhoven wordt blind

Vroeger op de achterbank in de auto speelde ze met haar broertje van die spelletjes waarbij je elkaar vragen stelt: wat zou je liever zijn, doof of blind? ,,Ik zei altijd: doof. Als je blind wordt, dan ben je echt het haasje, dacht ik. Leven is kijken. Je wordt ’s morgens wakker en je kijkt, je ogen zijn misschien wel je belangrijkste zintuig. Zeker voor iemand die visueel is ingesteld, zoals ik. Toen duidelijk was geworden dat ik blind zou worden, wist ik dat alles anders zou worden. Ik werd onzeker. Ik vroeg mij af: herinner ik me straks nog de kleuren, hoe blauw er uit ziet? En ga ik niet vergeten hoe de mensen die ik liefheb er uit zien? Tranen met tuiten heb ik gehuld bij het idee dat ik hun gezichten zou gaan vergeten. Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat ik in mijn hoofd altijd blijf zien. Mijn verbeelding gaat me daarbij helpen.” En dan: ,,Ik moet alleen straks de wereld aan de binnenkant van mijn ogen gaan bekijken, zoals Bassie altijd zei, die van Adriaan.”