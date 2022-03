Schrijfster Eva Posthuma de Boer vertelt over nieuwe roman bij boekhandel Van Piere in Eindhoven

Geld terug of ruildagen: hoe gaat jouw kinderop­vang om met noodgedwon­gen sluiting?

Door personeelskrapte en de gevolgen van het coronavirus hebben sommige kinderopvangorganisaties het moeilijk om alle groepen open te houden. Soms worden groepen noodgedwongen gesloten. Vaak krijgen ouders dan hun geld terug. Maar soms is er ook alleen de optie om de dagen later alsnog in te zetten (ruiltegoed).

23 maart