Schrijver Arnon Grunberg wordt ‘artist in residence’ van jubilerende TU Eindhoven

De schoonheid en humor in wetenschap met Spinvis, eerste ‘artist in residence’ van TU Eindhoven

4 oktober EINDHOVEN - Op woensdag 9 oktober is er in samenwerking met Studium Generale een (gratis) talkshow en interview met Spinvis op de Technische Universiteit Eindhoven. Spinvis is de eerste ‘artist in residence’ van de TU/e en licht dan zijn project ‘Expeditie Spinvis’ toe.