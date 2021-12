Schrijver en slamdichter Monique Hendriks uit Eindhoven wint El Hizjra Literatuurprijs

Haar verhaal gaat over een man die zichzelf in brand steekt, omdat zijn taal hem wordt afgenomen. Het is gebaseerd op een ware gebeurtenis in de hoofdstad Izjevsk van Oedmoertië, een republiek in de Russische Federatie. „De mensen worden onderdrukt”, zegt Hendriks. „Door het uitbannen van hun taal wordt hun identiteit weggestript.”

De jury prees haar om haar fantasie. Men was aangenaam verrast dat het verhaal niet om de schrijver zelf draait. Hendriks: „Je ziet steeds vaker dat schrijvers vooral zichzelf en hun eigen ervaringen centraal stellen in proza en poëzie. Ik maak me daar wel eens zorgen over. Ik was een aantal dagen geleden bij een internationale poetryslamwedstrijd in Brussel, omdat ik in september de nationale kampioenschappen gewonnen had. Bij deze wedstrijd zat ik niet bij de eerste tien. Dat was teleurstellend. Ook daar zag je dat mensen hun eigen verhaal vertelden. Dat ik de El Hizjraprijs won, maakte mijn weekend weer goed. Ik ben er heel blij mee.”