Schrijver Henk van Straaten geeft zich bloot: van tinderdates tot drank en drugs

EINDHOVEN - Precies 24 minuten - als knipoog naar het Tv-programma '24 uur met... '- ging Theo Maassen donderdagavond met schrijver Henk van Straten in gesprek bij boekhandel van Piere over zijn nieuwste boek 'berichten uit het tussenhuisje', een autobiografisch verhaal over de periode na zijn scheiding.

Met het uitschenken van een Duvel, niet toevallig het drankje dat veelvuldig in het boek terugkomt, en het instellen van een kookwekker op precies 24 minuten beginnen Theo Maassen en Henk van Straten aan hun vraaggesprek bij boekhandel Van Piere aan de Nieuwe Emmasingel. Ook het boek speelt zich af in de Eindhovense binnenstad, in een kleine afsplitsing van een woning waar hij twee jaar woonde na zijn scheiding. Het tussenhuisje noemt hij het in zijn boek. "Zo voelde het ook letterlijk", vertelt hij aan een volle zaal belangstellenden -inclusief zijn eigen moeder-. Perfect voor zijn nieuwe boek. "Heel omkaderd. Met een begin, eind en duidelijke verhaallijn. Het past heel mooi tussen twee kaften."

Het verhaal begint met het schrijven van een vijf kantjes durende brief waarmee hij een einde maakte aan zijn leventje als getrouwde man met twee kinderen en een hond. "Waarom staat die brief niet in het boek?", wil Maassen weten. "Daar hebben de lezers niks mee te maken." Hij weet dat hij met het boek niet alleen zijn eigen leven maar ook dat van zijn ex bloot geeft. "Alleen zie je niet wat ik heb weggelaten. Ik heb wel een moreel kompas, ik ben geen psychopaat."

Een psycholoog is hij wel. Zijn eigenste welteverstaan. Het boek staat vol rake observaties op zijn eigen gedrag die periode. Hij beschrijft zijn tinder-dates, hoe hij besluit om op zijn 34ste weer te gaan skateboarden, het vluchten in drank en drugs maar bovenal het aanklooien en de zoektocht naar zichzelf. Schrijven werkt therapeutisch voor hem. "Mijn drang om te schrijven komt voort uit het willen vangen van de essentie in deze vaak onbegrijpelijke en complexe wereld. Als ik het dan opschrijf, heb ik even een moment het gevoel dat het klopt. Zoals het hier nu staat is, zo is het."