Schrik van Eindhoven in hoger beroep: rasta-overvaller kreeg de maximale straf

Eindhoven­se tribute­band doet mee aan tv-batt­le. ‘Het timbre van Spring­steen ligt mij erg goed’

EINDHOVEN - Het is de natte droom van elke band: spelen in de Ziggo Dome. Voor de Eindhovense formatie Brucified zou die droom wel eens uit kunnen komen. Komt Ziggo in zicht? Het antwoord blijft nog even in nevelen gehuld.

14 januari