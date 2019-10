Schuld Pand P in Eindhoven loopt op tot 80 mille

De schuld van het Eindhovense cultuurcentrum Pand P aan de Leenderweg is opgelopen tot tachtigduizend euro. Het bestuur van Pand P is in overleg met het gemeentebestuur over een oplossing voor die betalingsachterstand.

Het gaat om achterstallige huur, bevestigt bestuurslid Ernst van Tienen de informatie over de betalingsachterstand. ,,Wij krijgen geen subsidie. De afspraak is dat we zo veel huur betalen als we ons kunnen veroorloven. Helaas kunnen we niet aan al onze verplichtingen voldoen, vandaar dat de achterstand de afgelopen jaren langzaam maar zeker is opgelopen."

Het bestuur van Pand P - gevestigd in het voormalige Plaza Futura - heeft zijn hoop nu op de gemeenteraad gevestigd. Dat moet binnenkort een oordeel geven over het gemeentelijke cultuurbeleid dat wordt uitgevoerd door de stichting Cultuur Eindhoven (SCE).

Toekomst

De vraag daarbij is of er voor Pand P een toekomst is weggelegd in Eindhoven, naast grotere culturele broers als Effenaar, Dynamo, Popei en Natlab. ,,Zowel de gemeentelijke afdeling cultuur als de stichting Cultuur staan daar positief tegenover", stelt Van Tienen tevreden vast. ,,,Ze erkennen dat Pand P in de paar jaar dat het draait zijn bestaansrecht heeft aangetoond. We vervullen een duidelijk rol als broedplaats voor cultuur in de breedste zin van het woord.”

Van Tienen hoopt dat ook de gemeenteraad die rol van Pand P wil erkennen. ,,Dat zou een hele mooie eerste stap zijn. De volgende stap is natuurlijk dat daar ook een subsidiebedrag aan wordt gekoppeld. Helemaal op eigen kracht kunnen we het niet redden. Een kleien steun in de rug daarbij is onontbeerlijk.”

Overigens is Pand P niet de enige culturele instelling in Eindhoven met betalingsachterstanden, zo blijkt uit informatie die het college van B en W verstrekt heeft op vragen daarover van de PvdA-fractie in de gemeenteraad. Het Muziekgebouw Eindhoven heeft een huurschuld van 1,4 miljoen euro, het TAC (Temporary Art Center) staat voor een half miljoen euro in het krijt.

Oplossing

Op een oplossing voor de financiële oplossing van het Muziekgebouw wordt nog druk gestudeerd. Dat gebeurt in overleg met de eigenaar van de Heuvel, het gebouw waarin het Muziekgebouw is gevestigd, belegger CBRE. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een verbouwing van de Heuvel, die een lagere huur voor het Muziekgebouw mogelijk moet maken.