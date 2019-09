Schuldeiser Fons Spooren: dit moet stoppen

Zoons onderzoeken bankafschriften Harry van Raaij

De zoons van Harry van Raaij zijn een onderzoek begonnen naar de bankafschriften van hun vader. Zoon Hans van Raaij heeft dat dinsdag desgevraagd bevestigd naar aanleiding van beweringen dat de oud-voorzitter van PSV financieel is gedupeerd door voormalig PSV-directeur Fons Spooren.



Hans van Raaij erkent dat er rare zaken zijn ontdekt en dat bijvoorbeeld ook geld is gegaan naar de compagnon van Fons Spooren, een Rotterdamse belastingadviseur. Het zou gaan om leningen maar of dat klopt, is nog niet duidelijk.



Voor Fons Spooren dreigt een persoonlijk faillissement vanwege een claim van 150.000 van oud-horecabaas Henk Glaudemans. Glaudemans zegt dat hij is opgelicht en dat Harry van Raaij voor een nog veel groter bedrag (1 miljoen euro) is getroffen.



,,We zijn bezig met een inventarisatie’’, reageert zoon Hans van Raaij op de verhalen. Wat exact de aanleiding is geweest en wanneer dat is geweest, wil hij niet zeggen. Het onderzoek naar de bankafschriften doet hij samen met zijn broer. Ze hebben daarvoor de steun van hun 83-jarige vader, zegt hij.



Hoe lang ze daar nog mee bezig zijn, durft Van Raaij niet te zeggen. De familie wil Harry van Raaij in de luwte houden en verzoekt om rust.