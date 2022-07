Schulden webshopreus TOM belopen tientallen miljoenen; ontslag voor 240 werknemers

Als gevolg van het faillissement krijgen de 240 werknemers van het bedrijf in de loop van komende week hun ontslag. Dat zegt curator Ralf van der Pas van het kantoor Taylor Wessing in Eindhoven. Hij is met mogelijke overnamekandidaten in gesprek over een doorstart. ,,De interesse in TOM is redelijk overweldigend”, zegt Van der Pas, zonder daarbij op namen van geïnteresseerde partijen in te gaan.