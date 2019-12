Schuur in brand in Eindhoven

Ouderen in Woensel vast op verdieping door defecte lift: ‘Ze lossen het netjes op’

29 december EINDHOVEN - Consternatie in de Cliostraat in Woensel. Uitgerekend in de dagen tussen Kerst en oudjaar heeft de lift in een van de pas gerenoveerde flats het begeven. Voor een aantal ouderen in het tien verdiepingen hoge gebouw betekent dat in de praktijk een paar dagen huisarrest.