Scooterrijder (20) zonder rijbewijs trekt de aandacht in Eindhoven

Spullen voor wietteelt in pand van de gemeente Eindhoven, verkoop aan huurder op losse schroeven

11:36 EINDHOVEN - De verkoop van het pand en het perceel van een tuincentrum in het Tongelrese buurtschap ‘t Loo door de gemeente aan de huidige huurder, staat op losse schroeven na een inval van de politie vorig jaar. Het is tegen het beleid van de gemeente om zakelijke transacties te doen met malafide of verdachte huurders of kopers.