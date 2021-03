Scooterrijder gewond bij aanrijding in Eindhoven, automobilist rijdt door na ongeval

Sloop van Huygens Lyceum in Eindhoven vordert, na oponthoud door vleermui­zen en asbest

29 maart EINDHOVEN - De planning is krap, maar het Huygens Lyceum in Eindhoven hoopt nog steeds dat de lessen in de nieuwbouw aan de Rachmaninovlaan van start kunnen gaan bij het begin van schooljaar 2022-2023. Bij de sloop van het oude pand liep de middelbare school opnieuw vertraging op. Na de vleermuizen was het nu asbest dat zorgde voor oponthoud, vertelt directeur/bestuurder Martin van den Berg van schoolbestuur SECVO.