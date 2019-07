Scooterrijder gewond bij aanrijding in Eindhoven

Scepsis blijft bij gedupeer­den van toeslagaf­fai­re bij Eindhovens gastouder­bu­reau

4 juli DEN HAAG - Een groep ouders van het Eindhovense gastouderbureau Dadim was donderdag weer in de Tweede Kamer voor een nieuw debat over de stopzetting van hun kinderopvangtoeslag. Deze keer vertrokken de gedupeerden niet helemaal met lege handen uit Den Haag.