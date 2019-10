Scooterrijder naar ziekenhuis na botsing op kruising in Eindhoven

Thermo Fisher Scientific, moeder van FEI en Phenom in Eindhoven bezig met goed jaar

16:17 EINDHOVEN - Thermo Fisher Scientific, de Amerikaanse moeder van het vroegere FEI Company in Eindhoven, is bezig met een goed jaar. Het bedrijf heeft zijn verwachting bijgesteld en spreekt nu van een jaaromzet tussen de 25,34 miljard en 25,50 miljard dollar. Dat is een stijging van circa 5 procent. Eerder hield het bedrijf rekening met een ondergrens van 25,30 miljard dollar.