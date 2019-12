SDK Vastgoed ontwikkelt eigen kantoor aan Bouvigne Eindhoven

Het plan voor het 4500 vierkante meter tellend kantoor - in de driehoek van de splitsing Meerveldhovensweg-Karel de Grotelaan - is wel ingrijpend veranderd. Niet alleen is de ‘showroom' voor nieuwbouwprojecten verdwenen en is het gebouw compacter, ook de buitenkant ziet er anders uit, met meer glas. Een subtiel lichtkunstwerk van kunstenaar Har Hollands met lopende led-lichtlijnen gaat het gebouw sieren. ,,We wilden een kantoor met een duidelijke signatuur met techniek, design en creativiteit. Daarmee laat je zien wie je wil zijn, op een locatie waar veel verkeer de stad in komt", aldus Gremmen.