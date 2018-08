Seabourne Group gaat fors uitbreiden op Eindhoven Airport

Vorig jaar september trok Seabourne Group naar een nieuw en veel groter pand een stukje verder op Eindhoven Airport. Het was de vierde verhuizing in twintig jaar. Met een bezettingsgraad van vijftig procent leek het nieuwe onderkomen aardig toekomstbestendig, maar nog geen jaar verder woekert het bedrijf al met de ruimte. "Het gaat hard", zegt Jan Kalkman, algemeen directeur Nederland. "Sinds we hier zitten, hebben we veel meer internationale klanten gekregen. Daarom zijn we ons aan het oriënteren op een forse uitbreiding. We kunnen zesduizend vierkante meter bijbouwen. De aanvraag voor de vergunning ligt al bij de gemeente."

Kunstwerken

Seabourne Group is wereldwijd geen kleine speler. En een die alles oppakt. Medicijnen, pakjes met uitzonderlijke maten, levende dieren, waardevolle kunstwerken. Vracht die meer aandacht vraagt dan de standaard netwerken bieden. "Alles wat de anderen niet kunnen, moeten wij kunnen. Zo zijn wij de enige koerier met de juiste vergunningen voor het vervoer van accijnsgoederen", zegt Matthijs Slob, operationeel directeur Nederland. "Ons werk gaat verder dan alleen logistiek. Onze focus ligt op communicatie en persoonlijke aandacht. Om een goede dienstverlening te kunnen bieden is het belangrijk om te luisteren naar de wensen van klanten. Samen komen we dan tot een passende oplossing voor hun logistieke uitdagingen. Zo werd de de grootste zoetwaterparel ter wereld die onlangs in Nederland werd geveild persoonlijk afgeleverd bij de nieuwe eigenaar in Japan."

Oprichter

Het bedrijf werd vijftig jaar geleden in het Verenigd Koninkrijk opgericht door Clive Bourne (C. Bourne werd SeaBourne). Inmiddels is Seabourne Group een internationaal bedrijf met meerdere vestigingen in Nederland, Zuid Afrika, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Bij elkaar werken er zo'n zevenhonderd mensen, waarvan 120 in Nederland.

Uitbreiding

,,Vanaf de fabriek tot de opslag en verwerking: dat doen we allemaal. We verdiepen ons echt in onze opdrachtgever. Het liefst beantwoorden wij bij wijze van spreken een vraag, al voordat deze gesteld wordt", legt Kalkman uit. "Inmiddels hebben we veel klanten waarvoor wij de volledige supply chain verzorgen. Dat houdt in dat we ook de opslag doen voor de klanten. Dat is een van de redenen dat we gaan uitbreiden op Eindhoven Airport. Met die uitbreiding worden we in Eindhoven bijna vier keer zo groot, dus daar kunnen we voorlopig vooruit."

Levende vis