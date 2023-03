Sectie-C gaat vergroenen, en studenten van Yuverta helpen daarbij

EINDHOVEN - 30 procent van de bebouwing bestaat uit bedrijventerreinen. Vaak is het daar vooral asfalt, steen en beton. Het kan ook anders, laten studenten van Tuin- en landschapsinrichting van de Yuverta mbo in Boxtel zien.

Sectie-C heeft zich in dertien jaar ontwikkeld tot een terrein waar 250 kunstenaars, ontwerpers, muzikanten, acteurs, schrijvers en ondernemers actief zijn. Verspreid ver zes hectare zijn de voormalige bedrijfsgebouwen van Stork Nolte elektrotechniek volop in gebruik. Het is óók een stenige omgeving, waar het zomers onbarmhartig heet kan zijn. Maar dat gaat veranderen, dankzij studenten van groenschool Yuverta.

Klein amfitheater

Ante Bekkers legt haar idee uit aan de hand van het ontwerp dat ze gemaakt heeft. We zien een tribune die kan dienen als klein amfitheater. De bezoekers zitten dan op trapsgewijs opgebouwde waterreservoirs, goed voor dertigduizend liter regenwater. ,,In droge perioden wordt dat, aangestuurd door sensoren in de aarde van aangrenzende plantenborders, druppelsgewijs verspreid.”

Donderdagmiddag was in Punt C op het terrein de presentatie van de ideeën van derdejaarsstudenten Tuin- en landschapsinrichting van de Yuverta mbo in Boxtel. ,,In twintig weken hebben ze heel veel geleerd”, vertelt docent Leon Rodenburg.

Allemaal steen en beton

,,Ze zagen eerst dat het allemaal steen en beton was. En toen ze hoorden dat daaronder op veel plekken nog een laag puin ligt, dachten ze dat ze er niets mee konden. Later herkenden ze wel mogelijkheden en kwamen ze meteen met oplossingen. We hebben ze gevraagd eerst met de gebruikers van het terrein in gesprek te gaan. Dat was een bijzondere ervaring, want daar zitten veel creatieve mensen tussen.”

Yuverta heeft al langer contact met Focus Real Estate, sinds drie jaar eigenaar van Sectie-C. René Malcorps, docent creatieve vakken, vertelt dat 30 procent van de bebouwing van ons land bestaat uit bedrijventerreinen. ,,Dat is inderdaad nogal stenig, hier ook. Voor onze studenten is het een mooie kans om het werk in de praktijk te leren.”

Operationeel directeur bij Focus Martine van Gerven is blij met het werk van de studenten. ,,Ze werken heel serieus en gemotiveerd. Het biedt ons de kans het terrein aantrekkelijker te maken. We hopen dat daardoor buurtbewoners gemakkelijker binnenlopen, bijvoorbeeld om het terras van café Ost te ontdekken.”

Quote De straat wordt een soort karren­spoor, met sedum in het midden Joep van Heertum

Nu ligt dat terras nog naast de brede hoofdweg op het terrein. Als het Joep van Heertum en Stan Priems ligt, hebben de gasten straks minder zicht op het verkeer en kijken ze uit op een plantenbak. ,,De straat wordt zelf ook smaller”, legt Van Heertum uit ,,Het wordt een soort karrenspoor, met sedum in het midden. Het ziet er dan groener uit en we verwachten ook dat de verkeerssnelheid omlaag zal gaan. En aan de andere kant van de straat zetten we een witte zitbank.”

Ook deze studenten weten dat de aangrenzende wijk Geestenberg kampt met wateroverlast. Daarom hebben zij ook gedacht aan wateropvang. Ze vertellen over kunststof kratten onder het maaiveld, waar regenwater kan worden opgevangen en in droge periodes benut kan worden. ,,Als het heel veel regent, kan het via overstort op een nabijgelegen sloot worden afgevoerd naar de Kleine Dommel, die hier vlakbij stroomt”, hoort Vincent Wittenberg. Hij is adviseur stadsvergroening bij tuincentrum Soontiëns, dat later aan de slag gaat met de ontwerpen van de studenten.

Hij vraagt door naar hoe zij over praktische zaken denken en gaat graag met hen aan de slag. ,,Misschien een kleine kanttekening over kunststof kratten in de grond. Wij kiezen liever voor duurzaam materiaal. Maar verder heb ik vandaag veel goede ideeën gezien.”