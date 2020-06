Sector blij met komst minister naar Brabant

Kunstenaars, culturele instellingen, de gedeputeerde en wethouders van cultuur, hechtten veel waarde aan het gesprek dat zaterdag plaatsvond in Den Bosch, in bijzijn van minister Van Engelshoven: ‘Alleen kennis delen is al van belang’.

Viktorien van Hulst, directeur van Theaterfestival Boulevard en initiatiefneemster van het gesprek, kijkt tevreden terug: ,,Het was bijzonder dat vertegenwoordigers uit alle lagen bijeen waren en dat we echt goed naar elkaar geluisterd hebben. Door de verhalen ontstond er een goed beeld van de problemen waar de podiumkunsten in Brabant nu mee te maken hebben en is er een beeld geschetst van wat er kan worden gedaan. Iedereen is met meer kennis van elkaars wereld naar huis gegaan. En er is de wens om samen stappen te zetten, waarbij het duidelijk is dat we allemaal onze eigen rol daarin te spelen hebben.”

Enorme solidariteit in Brabant

Wil van Pinxteren, de kersverse gedeputeerde voor Vrije tijd, Cultuur en Sport, was blij met de komst van de minster naar de provinciehoofdstad: ,,Zeker. Het is belangrijk dat wanneer er vraagstukken in het veld liggen, om daar naartoe te gaan en daar met elkaar over te spreken. Dat wil niet zeggen dat er dan gelijk besluiten moeten worden genomen, maar alleen al kennis delen is al van belang.”

Wat hem vooral was opgevallen tijdens het gesprek was de enorme solidariteit binnen cultureel Brabant: ,,Vooral ook richting de makers, die in sommige gevallen buiten de boot dreigen te vallen, waren er toezeggingen van instellingen om hen zoveel mogelijk te helpen, en aan de slag te houden. Dat vond ik echt heel bijzonder.”

Quote De herfst wordt een heel belangrij­ke periode, ook in de cultuurwe­reld Wil van Pinxteren, Gedeputeerde voor Vrije tijd, Cultuur en Sport

Wat de voorman van Lokaal Brabant ook is bijgebleven: ,,Een instelling als De Verkadefabriek in Den Bosch heeft de voorbije jaren een stevig businessmodel ontwikkeld en krijgt nu – juist omdat ze veel eigen inkomsten hebben – minder subsidie, en daardoor dreigt het het kind van de rekening te worden.” Oplossingen daarvoor bedenken is niet eenvoudig, stelt Van Pinxteren: ,,Komt bij dat we nu nog niet een goed beeld hebben van hoe de cultuurwereld er eind 2020 uitziet. De herfst is wat dat betreft een belangrijke periode.”

Alternatieve verdienmodellen

Het was goed dat de pijn die kunstenaars en cultuurinstellingen voelen, dat die goed naar voren is gebracht, stelt Monique List, wethouder cultuur van Eindhoven. ,,Het was ook goed dat de minister aangaf dat dit nog lang doorwerkt, vooral in de cultuursector, omdat zij nu eenmaal sterk afhankelijk is van publieksinkomsten.”

Heel positief vond de VVD-politica dat de aanwezigen allemaal nadenken over alternatieve verdienmodellen: ,,Dat vond ik hoopgevend. Men blijft niet hangen in ‘het is heel hard wat er gebeurt’. De sector weet heel goed dat ze niet verder kan op de oude manier en is ver in het bedenken hoe om te gaan met die nieuwe situatie.”

Dat er desondanks instellingen en ook makers het niet gaan redden, onderkent ook List: ,,De minister zei ook tijdens het gesprek dat ze niet alles en iedereen in de lucht kan houden. Dat kunnen wij als gemeente ook niet. Ook makers zullen moeten kijken hoe ze dingen anders kunnen aanpakken. En ja, ook ik realiseer me dat we afscheid moeten nemen van makers, en dat is heel moeilijk.”